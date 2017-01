11 février 2017 : programme et horaires de la fête universelle de Notre-Dame de Lourdes

11 février : la fête de Notre-Dame de Lourdes

Le 11 février est la date anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Ce jour-là, en 1858, Notre-Dame et sainte Bernadette se sont rencontrée à la Grotte de Lourdes. Le 11 février est devenu un jour de fête pour l’Église universelle qui célèbre Notre-Dame de Lourdes et la Journée Mondiale du Malade. La date est aussi choisie pour le congrès annuel des organisateurs de pèlerinages à destination de Lourdes.





La fête commence la veille avec la traditionnelle procession mariale aux flambeaux, dans le Sanctuaire, à partir de 21h.

PROGRAMME DES CÉLÉBRATIONS du samedi 11 février 2017

10h : messe internationale (basilique Saint-Pie X), présidée par le cardinal Pietro Parolin, suivie de l’Angélus (en direct sur TV Lourdeset sur de nombreuses radios chrétiennes francophones).

15h30 : chapelet en français (en face de la Grotte, rive droite du Gave) (en direct sur TV Lourdes)

17h : louanges eucharistiques (basilique Saint-Pie X) (en direct sur TV Lourdes)

18h : chapelet en italien (en face de la Grotte, rive droite du gave) (en direct sur TV Lourdes)

21h : procession mariale aux flambeaux

Le 11 février 1858, la jeune Bernadette Soubirous se rend au lieu-dit "Massabielle", en contrebas de la ville de Lourdes, pour y chercher du bois. Elle est accompagnée de sa sœur Toinette et de son amie Jeanne. C’est alors qu’une «demoiselle de lumière», tout de blanc vêtue, lui apparaît. Il y aura dix-sept autres apparitions, jusqu’au 16 juillet 1858. Dans cette pauvre Grotte, c’est un coin du Ciel qui a touché la terre pour que tous les pèlerins fassent l’expérience de la proximité, de la tendresse et de la joie de Dieu.

9 et 10 février : le congrès annuel des organisateurs de pèlerinages à destination de Lourdes

Jeudi 9 et vendredi 10 février, les organisateurs de pèlerinages à Lourdes se retrouvent pour des journées d'étude, de travail et de prière. Ce rendez-vous porte le nom de «journées de février» et rassemble les directeurs de pèlerinages et les présidents d'hospitalités. A cette occasion, les responsables du Sanctuaire leur communiquent de vive voix leurs dernières informations, notamment au sujet du thème pastoral de Lourdes. En 2017, ce thème est "Le Seigneur fit pour moi des merveilles".

Programme succinct des "journées de février" 2017

JEUDI 9 FÉVRIER

> 9h : intervention de Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes

> 10h : intervention du Père André Cabes, recteur du Sanctuaire

> 11h : témoignages

> 14h30 : intervention de Thierry Lucereau : "Un nouvel élan pour le Sanctuaire"

> 18h : messe (basilique Notre-Dame du Rosaire)

> 20h30 : présentation du nouveau film "Guérisons et miracles à Lourdes"

VENDREDI 10 FÉVRIER

> 8h : messe (basilique Notre-Dame du Rosaire)

> 8h45 : ateliers "De bonnes pratiques pour nos pèlerinages"

> 14h30 : Ouverture du colloque "Le Magnicat de l'Espérance" (pour la 25e Journée mondiale du Malade)

> 21h : procession mariale aux flambeaux.