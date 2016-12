4 juillet 2016 : veillée de prière au Sanctuaire de Lourdes à l'occasion des 150 ans du départ pour Nevers de Bernadette Soubirous

Pour célébrer le 150e anniversaire des adieux à Lourdes de Bernadette Soubirous, une veillée de prière a lieu lundi 4 juillet 2016, à 19h30, à la Grotte des apparitions, en présence du Père André Cabes, recteur du Sanctuaire. Ce temps de prière marquera l'envoi des pèlerins du diocèse de Tarbes et Lourdes, qui se rendent à Nevers du 6 au 9 juillet pour célébrer les 150 ans de l'arrivée de Bernadette au couvent saint-Gildard. Tous les habitants du diocèse sont invités à participer à cette célébration.

En avril 1866, Bernadette rédige, à Lourdes, sa demande d'admission chez les Sœurs de Nevers. Mère Marie-Thérèse Vauzou, maîtresse des novices, exprime ouvertement sa joie : «Ce sera un des plus grands bonheurs de ma vie de voir les yeux qui ont vu la Sainte Vierge.» (Logia de Bernadette, volume I, N1, p. 48). Le 4 juillet de la même année, Bernadette part pour Nevers. La veille de son départ, le 3 juillet, elle revient à la Grotte une dernière fois. Après deux haltes à Bordeaux et à Périgueux, Bernadette Soubirous et deux autres postulantes arrivent à la maison mère des Sœurs de Nevers, le 7 juillet.

Bernadette, le grand son et lumière de Nevers

Voir le site dédié au spectacle http://spectaclebernadette-nevers.com

Quand ? Du 7 au 31 juillet 2016. Les 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 et 31 juillet.

10 représentations au sein du parc de l'Espace Bernadette à Nevers. A l'endroit même où Bernadette a vécu. Un lieu chargé d'émotion !Avec 250 bénévoles,500 costumes, chevaux, décors, mapping vidéo... le spectacle historique retrace la période peu connue de la vie de Bernadette Soubirous à Nevers après les apparitions à Lourdes. Au cœur même de la ville de Nevers, dans le cadre exceptionnel du parc de l’Espace Bernadette lieu où Bernadette a vécu et où son corps est conservé. Au travers de ce spectacle, c'est aussi l'histoire de Nevers, à une époque dont la mémoire a voulu être retracée ! Ce son et lumière, c’est la mise en projet d'hommes et de femmes, sans distinction de génération, de métier, de religion, qui donnent le meilleur de leur talent pour vous.