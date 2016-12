31e pèlerinage de l'association Lourdes Cancer Espérance

Fondée il y a trente-et-un ans, l'association Lourdes Cancer Espérance a pour but d'apporter un soutien moral, spirituel et matériel aux personnes atteintes d'un cancer et à celles qui les entourent. Le pèlerinage annuel à Lourdes, cette année du 20 au 24 septembre, est l'un des plus grands temps fort de la vie de l'association.

L'Espérance ? Marie-Claude Aizpurua, lourdaise et présidente de l'association Lourdes Cancer Espérance, sait en parler de manière très concrète : « L'Espérance, c’est immense, mais ce peut être aussi une toute petite chose : un sourire, une attention, un coup de téléphone. On est parfois au creux de la vague et quelques mots suffisent à vous faire repartir, à vous redonner du courage. C’est là où l’on retrouve la Providence, la main de Dieu. En regardant en arrière, alors vous vous rendez compte que les personnes que vous avez rencontrées n’étaient pas le fruit du hasard : Dieu a tracé votre route. L’Espérance, c’est aus.si le fait de savoir qu’il y a ''un après'' où nous nous retrouverons tous un jour. Lourdes Cancer Espérance (LCE) représente une grande famille pour toutes celles et tous ceux qui ont souhaité depuis 1985 rompre l’isolement face à la maladie du cancer. Nous sommes actuellement plus de 9 000 adhérents dont plus de 5000 viennent à Lourdes chaque année. Cela témoigne de l’engagement de nos 75 délégués de France, de Belgique, de Suisse et de Monaco qui œuvrent tout au long de l'année pour instaurer des liens d’amitié et de proximité. Lourdes Cancer Espérance apporte tant de paix, de force et de joie ! »

Lourdes Cancer Espérance a vu le jour le 8 décembre 1985. Son fondateur, Jean-Claude Bruel, alors qu’il était lui-même atteint d’un cancer, a regretté de n’avoir pu échanger sur sa foi lors de son séjour à l’hôpital. Ayant survécu à l’épreuve, il a mis toute son énergie pour lancer LCE. Avec l’aide de ses amis de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et de la Croix-Rouge locale, il a élaboré les bases de l’association. En septembre 1986, le premier pèlerinage a rassemblé 350 personnes ; en 2010, 5500. LCE compte aujourd’hui plus de 9 000 adhérents répartis en 75 délégations en France, en Belgique et en Suisse

Temps forts du pèlerinage 2016

MARDI 20 SEPTEMBRE - 20H45

Célébration d’entrée en pèlerinage - Basilique Saint- Pie X

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

10h30 - Conférence du Dr. Anne Favre (thème : cancer et médecines alternatives) VOIR LA VIDEO

14h30 - Célébration eucharistique - Basilique Saint- Pie X

JEUDI 22 SEPTEMBRE - 21H

Procession mariale aux flambeaux

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

14h - Onction des malades à la Basilique Saint- Pie X.

20h45 - Veillée d’amitié à la Basilique Saint- Pie X.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 9H

Célébration eucharistique, à la Basilique Saint- Pie X, suivie d’un lâcher de ballons.

Présidé par Mgr Pascal Roland évêque de Belley Ars (Ain), le pèlerinage 2016 est animé par Hubert Bourel et Marie-Louise Valentin. Les célébrations sont préparées par la délégation de l’Essone, le mercredi ; des Hauts-de-Seine (92), le jeudi ; de l’Allier (03), le vendredi ; du Finistère (29) et du pèlerinage des enfants, le samedi. Il s’inscrit dans la ligne du jubilé de la Miséricorde.

Lourdes Cancer Espérance

Résidence « Bet Ceu »

46, Place du Champ Commun

65100 Lourdes - Tél 05.62.42.11.91

lourdes.cancer.esperance@wanadoo.fr

www.lourdescanceresperance.com