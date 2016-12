Evénement : l'appli du pèlerinage du Rosaire est née !

Le pèlerinage du Rosaire, chaque année à Lourdes au mois d'octobre, lance son application pour tablettes et smartphones : Son nom est PELE ROSAIRE. Téléchargez-la immédiatement !

L'application du pèlerinage du Rosaire, réalisée en lien avec le Sanctuaire de Lourdes, est disponible aussi bien sur l'apple store (ici : https://itunes.apple.com/fr/app/pele-rosaire/id1154492413 ) que sur Google play (là : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanctuairedelourdes.rosaire ).

Le but visé est non seulement de permettre aux pèlerins de préparer leur pèlerinage, de les guider pendant le pèlerinage mais de leur permettre de le poursuivre (avec un accès à des conférences, un système de géolocalisation permettant de se retrouver, de se rencontrer), de déposer des intentions de prières et bien plus encore.

"Nous souhaitons aussi permettre à ceux qui ne peuvent se déplacer pendant le Rosaire de participer via leur tablette ou leur smartphone à certaines des célébrations qui seront retransmises en direct", explique le directeur du pèlerinage, le Frère Olivier de Saint Martin.

Bref, le pèlerinage du Rosaire est entré de plain pied dans le 2.0