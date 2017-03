Philippe Pozzo di Borgo : sa visio-conférence à Lourdes lors de la rencontre nationale (France) "Avec un handicap, passionnément vivants !"

Mardi 13 septembre 2016, dans le cadre de l'événement "Avec un handicap, passionnément vivants !" qui se déroule dans le Sanctuaire de Lourdes en présence de plus de 700 participants venus de tous les diocèse de France, Philippe Pozzo di Borgo a donné une visio-conférence, en direct de l'hôpital de Nantes où il se trouve actuellement. Philippe Pozzo di Borgo, devenu tétraplégique à la suite d'un accident de parapente, en 1993, a dû, à 42 ans, réapprendre à vivre. Son histoire a inspiré le film Intouchables (2011) qui a connu un succès international. Nous vous la proposons ici, en audio, dans son intégralité.

L'essentiel du message de Philippe Pozzo di Borgo est le suivant : "Les personnes handicapées, en dehors des normes de la société, peuvent devenir les messagers d’un monde nouveau vers lequel nous diriger, non plus dominé par la violence, l’agressivité et l’injustice mais par la solidarité et l’accueil." Il rappelle aussi l'urgence de vivre l'instant présent dans sa plénitude.

L'intégrale de la conférence de Philippe Pozzo di Borgo lors de la rencontre nationale des personnes en situations diverses de handicap (en direct, de Nantes, le 13 septembre 2016)