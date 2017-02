Le cardinal Pietro Parolin, légat du pape François au Sanctuaire de Lourdes, pour la fête de Notre-Dame de Lourdes et la 25e Journée mondiale du Malade, le 11 février 2017

Du Vatican, mercredi, le Pape François a dit "être de tout cœur en communion avec les pèlerins, en particulier les malades", qui fêteront samedi 11 février 2017 à Lourdes la fête de Notre-Dame de Lourdes. Le cardinal Pietro Parolin, en tant que légat, le réprésentera dans le Sanctuaire à cette occasion. Lourdes se prépare à vivre un événement qui sera retransmis (direct et replay) sur TV Lourdes.

"Je salue cordialement les pèlerins de langue française en particulier les jeunes venus de France, a dit le pape François, en italien immédiatement traduit en français, lors de l’audience générale du mercredi 8 février 2017, dans la salle Paul VI du Vatican. Je serai de tout cœur en communion avec les pèlerins qui, samedi, fêteront Notre Dame de Lourdes, en particulier les malades. Que la Vierge Immaculée leur donne le courage de l’espérance et les garde dans la paix. Que Dieu vous bénisse." Les jeunes Français ont réagi bruyamment à la salution du pape François et il leur a répondu par un signe de la main, en souriant dans leur direction.

Samedi, 11 février, en la fête universelle de Notre Dame de Lourdes, le Sanctuaire accueille pour la troisième fois (après les célébrations de 1993 et 2004), la 25e Journée mondiale du malade instituée en 1992 Le thème de la Journée 2017 est: "Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : Le Puissant fit pour moi de grandes choses…" (Lc 1,49).

Le cardinal Secrétaire d’Etat du Vatican, Pietro Parolin, est à Lourdes les 10 et 11 février, le légat du pape François. L'annonce en a été faite par le Saint-Siège le 19 janvier. Outre le "numéro 2" du Saint-Siège, mandaté comme légat (représentant du Pape) et non simple "envoyé spécial", la délégation vaticane inclura aussi à Lourdes le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral.

L'essentiel du programme à Lourdes du cardinal Pietro Parolin, légat du Pape François

Vendredi 10 février 2017

14h30 Participation à l'ouverture du colloque de Lourdes

21h Procession mariale aux flambeaux (annonce de la fête de Notre-Dame de Lourdes) (en direct sur TV Lourdes)

Samedi 11 février 2017

10h Messe internationale suiviede l’Angelus à la Grotte (en direct sur TV Lourdes)

12h30 Déjeuner à l’Accueil Notre-Dame du Sanctuaire

15h Onction des malades puis adoration eucharistique (en direct sur TV Lourdes)

Dans l'après-midi, visite de l’Accueil Marie Saint-Frai, d'une demeure d'Aygues-Vives et de la communauté du Cenacolo de Lourdes.

Qui est le cardinal Pietro Parolin ?

Né en 1955 en Italie, ordonné prêtre en 1980, il était nonce apostolique à Caracas (au Venezuela) quand il a été nommé le 31 août 2013 secrétaire d’État du Saint-Siège. Il a pris ses fonctions le 15 octobre 2013, succédant au cardinal Bertone. Le "numéro deux" du Vatican, équivalent d’un premier ministre, est un diplomate aguerri. Conseiller de nonciature au Nigeria (1986-1989), puis au Mexique (1989-1992), il travaille par la suite à Rome au sein de la section des relations avec les États. En novembre 2002, il est nommé par Jean-Paul II sous-secrétaire de cette section, soit l’équivalent de vice-ministre des affaires étrangères du Saint-Siège. Polyglotte – bon connaisseur de la France et du français – Mgr Parolin est nommé en août 2009, par Benoît XVI, nonce apostolique (équivalent d’ambassadeur) au Venezuela, le pape l’ordonnant archevêque le mois suivant. Il a choisi pour devise épiscopale "Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?" (Rm 8, 35). Il a été créé cardinal par le pape François le 22 février 2014