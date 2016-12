Les pèlerins de Lourdes ont prié le chapelet pour les victimes de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray

Suite aux événements tragiques survenus à Saint-Etienne-du-Rouvray, ce 26 juillet 2016, les pèlerins de Lourdes ont prié le chapelet pour les victimes des attentats.



Voir le replay du chapelet de Lourdes du mardi 26 juillet 2016, 15h30



Voici l'introduction de la prière du chapelet du 26 juillet 2016, telle qu'elle a été prononcée par le chapelain...

"Bonjour à vous tous, pèlerins et auditeurs.

De la Grotte de Notre-Dame de Lourdes, nous voici unis en ce jour dans la prière et plus particulièrement unis dans la douleur et la prière au diocèse de Rouen mais aussi à toutes les victimes des violences et des attentats. Mgr Lebrun, archevêque de Rouen nous dit à tous et à chacun : "Je crie vers Dieu, avec tous les hommes de bonne volonté. J’ose inviter les non-croyants à s’unir à ce cri ! L’Eglise catholique ne peut prendre d’autres armes que la prière et la fraternité entre les hommes. Les jeunes sont l’avenir de l’humanité, la vraie. Je leur demande de ne pas baisser les bras devant les violences et de devenir des apôtres de la civilisation de l’amour. L'amour sauvera le monde."

Dans notre chapelet, prions la Vierge Marie, mère de tous les êtres humains, d'intervenir en faveur de la paix. Qu'elle brise les coeurs remplis de haine et de violence. Qu'elle touche les cœurs de tous les responsables des guerres, des violences et des attentats. Que Notre-Dame des Douleurs accompagne et soutienne tous ceux qui aujourd'hui pleurent et sont blessés dans leur cœur, dans leur corps, dans leur vie, victimes de la haine.

Recueillons-nous quelques intants dans le silence, en respect pour toutes les victimes, pour ceux qui sont morts et blessés dans ces attentats..."

