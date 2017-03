Lourdes a clos "son" Jubilé de la Miséricorde en ouvrant un Chemin de la Consolation

Samedi 12 novembre 2016, Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, a présidé dans le Sanctuaire la célébration de clôture du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Après un temps de prière devant la porte de la Miséricorde que les foules de pèlerins ont franchi par milliers durant tout cette année sainte, l'évêque a conduit une procession qui a fait une halte devant la statue du curé d'Ars, située à l'entrée de la chapelle des confessions, avant de rallier le chemin de croix des Espélugues, situé derrière la basilique de l'Immaculée Conception, au bas duquel il a inauguré, aux côtés du Père André Cabes, recteur du Sanctuaire, un nouveau lieu de grâce qui sera officiellement ouvert au public au printemps 2017 : le Chemin de la Consolation. C'est un mémorial dédié aux enfants non nés, créé sur une idée originale et avec le soutien de l'association Mère de Miséricorde.

