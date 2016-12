Colloque pour tous, à Lourdes, du 10 au 13 février 2017 sur le thème de l'Espérance

Du 10 au 13 février 2017, à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la 25e journée mondiale du malade, le Sanctuaire de Lourdes organise un colloque international (traduction simultanée) ouvert à tous sur le thème : "Le Magnificat, cantique de l’Espérance".

Le pape François a dit, dans son homélie du 15 août 2013 : "Le Magnificat, c’est le cantique de l’espérance, le cantique du peuple de Dieu en marche dans l’histoire. […] L’Eglise le chante encore aujourd’hui et elle le chante partout dans le monde. Ce cantique est particulièrement intense là où le corps du Christ souffre aujourd’hui la Passion. Où il y a la croix, pour nous chrétiens, il y a l’espérance, toujours. S’il n’y a pas l’espérance, nous ne sommes pas chrétiens. C’est pourquoi j’aime dire : ne vous laissez pas voler l’espérance. Qu’on ne nous vole pas l’espérance, parce que cette force est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant, en regardant le ciel. Et Marie est toujours là, proche de ces communautés, de nos frères, elle marche avec eux, et elle chante avec eux le Magnificat de l’espérance."

En téléchargement

Le programme du colloque

La fiche individuelle d'inscription

Participants : Dès votre arrivée à Lourdes, vous pourrez vous rendre à l’accueil du colloque, à l’hémicycle de l’église Sainte-Bernadette, face à la Grotte, pour y retirer votre badge et vos tickets repas.



Pour toutes demandes de renseignements, vous pouvez joindre le secrétariat du colloque au +33 (0)5 62 42 78 01 info.evenement@lourdes-france.com

Le programme complet du colloque de Lourdes

VENDREDI 10 FÉVRIER 2017

14h30 Ouverture

- Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes,

- Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Vatican

- Cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral

- Docteur Alessandro de Franciscis, directeur du Bureau des Constatations Médicales de Lourdes.



21h Procession mariale aux flambeaux



SAMEDI 11 FÉVRIER 2017

10h : Messe internationale (basilique Saint-Pie X)

- présidence : Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Vatican

15h : Adoration eucharistique et onction des malades (basilique Saint-Pie X)

- méditation : Cardinal Parolin

20h30 : "Comment l’Eglise dans le monde avance avec Marie sur les routes de la Charité du Christ ?"

- conférence : Don Carmine Arice, directeur de la Pastorale de la Santé pour les évêques italiens, et membre du Comité pontifical pour les hôpitaux catholiques

- témoignages : Domenico Crupi, directeur de l’hôpital Sollievo della sofferenza à San Giovanni Rotondo, et Claudie Brouillet, chargée en France de la pastorale des personnes handicapées

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017



8h : Messe

- présidence : Cardinal Turkson, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral



9h15 : "L’Église, Mère de Miséricorde"

- Conférence : Mgr Bruno Forte, archevêque de Chieti-Vasto (Italie)

"Dites aux malades : le règne de Dieu est parmi vous" (Lc 10, 9)

- conférence : Mgr Pierre D'Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo



14h30 : 13 ateliers

Chaque atelier commence par un "topo" de 15 mn. Chaque participant choisit deux ateliers.

1. Evolution de la notion de guérison, y compris le cas particulier du processus de déclaration à Lourdes.

2. Être médecin et catholique aujourd’hui : enjeux éthiques, laïcité, objection de conscience...

3. Prendre soin de la personne dans sa globalité : le service rendu à l’humanité et à l’Eglise par les personnes handicapées

4. Les guérisons dans la mission d’annonce de la Bonne Nouvelle, à partir des Evangiles et des Actes des Apôtres.

5. Accompagner le pèlerin malade à Lourdes avec les soignants : transport, dossiers, hébergements, aidants, hospitaliers,...

6. Lourdes et les signes ou sacrements de guérison : le signe de l’eau, la Pénitence et l’Onction des malades, l’Eucharistie.

7. Accueillir la souffrance psychique à Lourdes, avec la question de la prévention du suicide.

8. Bernadette aide-soignante : les défis de la présence auprès des personnes malades.

9. Lourdes et l’accueil des personnes en fin de vie.

10. L’accueil des parents qui ont perdu un enfant.

11. Questions des pharmaciens : accueil des prescriptions médicales et accompagnement des personnes.

12. Manipulations génétiques et transhumanisme

13. Rencontre destinée aux responsables diocésains et nationaux de la Pastorale de la Santé d'Europe



20h30 : Premier rapport de synthèse (à trois voix)

- intervenants : une personne malade ou handicapée, un médecin, un pasteur

Pistes pour la suite à Lourdes et chez nous

LUNDI 13 FÉVRIER 2017



8h : Messe d'envoi