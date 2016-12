Religieux et religieuses de France réunis à Lourdes du 10 au 13 novembre 2016 pour l'assemblée générale de la CORREF

Du 10 au 13 novembre 2016, la Conférence des Religieux et Religieuses de France (CORREF) qui regroupe 450 instituts et monastères se réunit au Sanctuaire de Lourdes, pour son assemblée générale. Tous les deux ans, la CORREF tient une assemblée générale pour traiter des questions relatives à la vie religieuse en France sans oublier la dimension de l’universalité de la vie en Église.

L'assemblée générale 2016 vise à continuer d'approfondir et de renouveler la convocation à vivre ensemble, comme religieux et religieuses, au cœur de ce monde : "Poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l’édification mutuelle" (Rm 14,19). Au cours de ces quatre jours d’assemblée générale, la réflexion est alimentée par plusieurs intervenants : le Cardinal Jõao Braz de Aviz, préfet de la CIVCSVA - Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique - Marie Maquaire, consultante en communication relationnelle - Sœur Sylvie Robert, Auxiliatrice, théologienne - Frère Aloïs, prieur de Taizé - Mgr Pascal Roland, président de la Commission épiscopale pour la vie consacrée.

La CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France) veut mettre en relief ce qui fait l’essentiel de la vie religieuse, dans une unité qui n’altère en rien la diversité. Elle est animée par un Conseil de 16 membres (8 religieuses et 8 religieux).

L'essentiel du programme

Jeudi 10 novembre

- Accueil par le Président, Frère Jean-Pierre Longeat

- Ouverture par le Cardinal Jõao Braz de Aviz, Préfet de la CIVCSVA

- Groupes de partage autour du document « Individu et identi té »

- Rapport moral et première étape des élections

Vendredi 11 novembre

- Intervention de Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique : Les défis de la fraternité dans la société

- Intervention de Marie Maquaire, consultante en communication relationnelle : Ce qui se joue dans la relation

- Élection du Conseil d’Administration

- Démarche jubilaire pour cette année de la Miséricorde

Samedi 12 novembre

- Intervention de Sœur Sylvie Robert, Auxiliatrice, théologienne : La ‘pierre angulaire’ du vivre ensemble

- Élection du Bureau par le CA

- Ateliers sur différents thèmes

- Spectacle de Francesco Agnello : Charles de Foucauld, frère universel



Dimanche 13 novembre

- Intervention de Frère Aloïs, prieur de Taizé : Frères et sœurs, vivre ensemble la réconciliation comme

une tâche

- Message final de l’assemblée générale : Mgr Pascal Roland

La vie religieuse en chiffres, en France, aujourd'hui

21 982 religieuses de vie apostolique, dans 315 Instituts

6 031 religieux dans 76 Insti uts et Monastères (dont 1 074 moines sur 59 monastères)