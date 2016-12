Décès de Danila Castelli, la 69e miraculée de Lourdes

L'Italienne Danila Castelli, dont la guérison avait été reconnue miraculeuse, est décédée le 9 octobre 2016, à Pavie, en Italie. Elle avait 70 ans. Ses obsèques auront lieu mardi 11 octobre. L'annonce a été faite à Lourdes par la voix du docteur de Franciscis, président du Bureau des Constatations médicales.

En savoir + sur Danila Castelli et sa guérison à Lourdes





Danila CASTELLI était originaire de Bereguardo (Italie). Elle souffrait d'ypertension artérielle avec de graves et récurrentes crises. Elle a été guérie à 43 ans, le 4 mai 1989 aux piscines du sanctuaire de Lourdes. Sa guérison a été reconnue miraculeuse par l'évêque de Pavie le 20 juin 2013.

Née le 16 janvier 1946, Danila Castelli, épouse et mère de famille, a mené jusqu'à l'âge de 34 ans une vie ordinaire quand elle a commencé à souffrir de crises hypertensives spontanées graves. En 1982, des examens radiologiques et des échographies mettent en évidence une masse para-utérine et un utérus fibromateux. Danila subit alors une hystérectomie et une annexectomie. En novembre 1982, elle subit une ablation partielle du pancréas. Une scintigraphie confirme l'année suivante la présence de «phéochromocytome» (affection tumorale produisant des catecholamines) dans la région du rectum, de la vessie et du vagin. Plusieurs interventions chirurgicales sont alors réalisées dans l'espoir d'éliminer les points provoquant les crises de tension artérielle jusqu'en 1988, sans aucun résultat.

En mai 1989, lors d'un pèlerinage à Lourdes, Danila sort des piscines du sanctuaire où elle a été baignée et ressent un extraordinaire bien être. Elle déclare bientôt sa guérison subite au Bureau des Constatations Médicales de Lourdes. Après cinq réunions (1989, 1992, 1994, 1997 et 2010) le Bureau constate la guérison par un vote formel et unanime : «Mme Castelli est guérie, de manière complète et durable, depuis son pèlerinage à Lourdes en 1989, il y a 21 ans, du syndrome dont elle souffrait, et ceci sans relations aux interventions et aux traitements».

Danila Castelli a depuis lors repris une vie tout à fait normale. Le CMIL (Comité Médical International de Lourdes) dans sa séance du 19 novembre 2011 à Paris a certifié «que le mode de sa guérison reste inexpliqué dans l'état actuel des connaissances scientifiques». Le 20 juin 2013, Mgr Giovanni Giudici, évêque du diocèse de Pavie (Italie) où réside Danila Castelli, a déclaré le caractère « prodigieux-miraculeux » et la valeur de «signe» de cette guérison. C'est la 69ème guérison de Lourdes reconnue miraculeuse par un évêque.

Source : Bureau des Constatations médicales de Lourdes