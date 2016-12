Lourdes - Des prêtres à votre service

En demandant à Bernadette "d’aller dire aux prêtres", la Vierge Marie les a placés au cœur de son message. Les prêtres du Sanctuaire – les chapelains – sont là pour vous accueillir, vous aider dans votre démarche de pèlerinage. Ils sont, comme l'a rappelé le pape François, « des hommes de paix et de réconciliation, serviteurs de la vie ». N'hésitez pas à aller à leur rencontre. Voici des lieux où vous pouvez les trouver.

→ De 6h à 23h, chaque jour, une cinquantaine de messes sont célébrées dans le Sanctuaire. Renseignez-vous. Bernadette aimait beaucoup la messe. En s’appuyant sur l’Eucharistie, elle a pu sur-monter les épreuves. Toute sa vie se nourrissait de sa foi en Jésus souffrant et vainqueur. La messe est la source et la vie de l’Église : Jésus se donne. Je vous invite à participer à une messe pour Le rencontrer. Il nous engage sur la voie de la Vie et du Bonheur.

→ La chapelle de la Réconciliation est ouverte tous les jours : 8h/11h30 et 14h30/18h30. Au moment d’accueillir des pèlerins à la chapelle de la Réconciliation, je prie l’Esprit Saint pour qu’Il m’inspire une attitude miséricordieuse, vécue dans mes pensées et mes paroles, avec la conviction que ‘chacun a du prix aux yeux de Dieu’. A travers ce ministère du pardon, je suis témoin de la compassion du Seigneur pour tous ceux qui ne doivent pas se sentir enfermés dans leur passé, dans leurs difficultés relationnelles, dans leurs souffrances, dans leur péché. La confession permet d'ouvrir à une espérance : Jésus n’est pas venu pour condamner mais pour sauver. N'ayez pas peur, même si vous n'êtes là qu’une journée, venez recevoir ce sacrement au cœur de votre pèlerinage. Le Seigneur veut votre bonheur.

→ Chapelet à la Grotte : tous les jours en français, à 15h30 et, en italien, à 18h. Le lundi et le mercredi, en anglais, à 14h30. Le jeudi, en espagnol, à 14h30. A l’heure où les pèlerins de Lourdes se rassemblent devant la Grotte pour le chapelet, je pense à tous ceux qui, de par le monde, sont en communion de prière, grâce aux retransmissions télévisées, radiophoniques et via le site internet du Sanctuaire. Rejoignez-nous ! A la Grotte, ensemble, nous ne cherchons pas à gagner notre Ciel tout seul mais nous prions pour que le soleil de notre foi, le Christ, brille sur l’humanité entière.

→ Procession eucharistique : tous les jours, de 17h à 18h. La procession eucharistique permet d’honorer la présence vivante de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, au milieu de notre humanité. Pendant le temps de la procession, se succèdent la louange, l'action de grâce et la supplication. Avant la bénédiction finale, a lieu un temps d'adoration. Vous pouvez faire silence et faire monter vers Dieu votre prière : « Seigneur, augmente en moi la foi. » Pour vous aider à prier, je vous partage une parole du Bienheureux Charles de Foucauld : “Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant”.

→ Procession mariale aux flambeaux : tous les soirs, de 21h à 22h. La procession mariale fait partie des merveilles de Lourdes. Déjà, Bernadette se rendait à la Grotte avec un cierge, et la foule, présente à ses côtés, faisait procession avec elle jusqu’en ce lieu. Dans les pas de Bernadette, nous sommes invités à devenir lumière les uns pour les autres. A Lourdes, le 14 août 1983, le Pape Jean-Paul II a prié pour tous ceux qui étaient dans les ténèbres, dans la nuit de la souffrance et des persécutions. La procession aux flambeaux nous rappelle que la lumière est victorieuse de la nuit. Pendant la procession, tournez votre cœur vers Marie à travers les chants et la prière du chapelet : La terre est en fête, Dieu vient nous sauver, l'Église répète le chant de l'«Ave»…

Merci à Béatrice Rouquet et Éric Bielle, de l'association Lourdes Cancer Espérance, qui ont réalisé les interviews et les photos des prêtres.