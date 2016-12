Les évêques de France à Lourdes du 4 au 9 novembre 2016

Du 4 au 9 novembre 2016, au Sanctuaire de Lourdes, se déroule l'Assemblée plénière des évêques de France.

Une messe à Lourdes avec les évêques de France sera diffusée en direct sur France 2, dimanche 6 novembre, dans le cadre de l'émission Le Jour du Seigneur. En savoir +

A Lourdes, durant l'assemblée d'automne 2016, les travaux des évêques s’articuleront autour de différents temps forts : les vocations sacerdotales diocésaines (vendredi 4 et samedi 5 novembre), la situation politique et religieuse de la France avec le sociologue Philippe Portier qui interviendra sur le thème "Société et religion dans la France contemporaine" (lundi 7 novembre), l’intervention à huis clos du Cardinal Tauran qui viendra parler aux évêques du dialogue avec les musulmans (mardi 8 novembre).

D’autres sujets seront également travaillés, notamment les implications pastorales d’Amoris laetitia (dimanche 6 novembre), la pastorale en monde ouvrier et populaire et en monde rural (samedi 5 novembre) et un bilan fait par la CPLP (Cellule Permanente de Lutte contre la Pédophilie) sur les mesures prises par les diocèses depuis six mois pour lutter contre ce fléau qu’est la pédophilie (lundi 7 novembre).

Le lundi 7 novembre, en réponse à l’appel du pape François qui avait demandé aux conférences épiscopales du monde entier d’organiser un temps de prière et de pénitence consacré aux victimes de la pédophilie, la messe sera dite à 11h45 "pour le pardon des péchés" commis par les membres de l’Eglise et les vêpres le soir seront solennisées. Les victimes d’abus sexuels seront tout spécialement ce jour-là au cœur de la prière des évêques.

Des échos des travaux de l’Assemblée seront publiés sur le site www.eglise.catholique.fr et sur les réseaux sociaux de la CEF #APLourdes.

Cette assemblée d’automne se déroulera en l’absence de Mgr GeorgesPontier, archevêque de Marseille et Président de la Conférence des évêques de France qui se remet de soucis de santé, mais doit encore se reposer. Conformément aux statuts de la CEF, c’est Mgr Delannoy vice-président, assisté de Mgr Carré, également vice-président, qui présidera cette assemblée plénière. Il n’y aura ni discours d’ouverture, ni discours de clôture.

La Conférence des évêques de France – ou Conférence épiscopale – est constituée de l’ensemble des cardinaux et évêques en activité exerçant leur charge pastorale en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (D. O. M.), ainsi que des cardinaux français en retraite résidant en France. Font également partie de la Conférence épiscopale l’évêque placé à la tête de l’éparchie (diocèse) des Arméniens en France, l’exarque des Ukrainiens en France, les vicaires apostoliques et préfets apostoliques des départements d’outre-mer (D. O. M.) et les administrateurs apostoliques et administrateurs diocésains (dans les diocèses momentanément dépourvus d’évêques) exerçant leur charge en France. La Conférence des évêques de France compte environ 120 membres.