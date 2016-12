Communiqué de Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, au sujet de la communauté des dominicaines contemplatives de Lourdes

Les sœurs dominicaines contemplatives de Lourdes ne parvenant pas, depuis plusieurs mois, à trouver une prieure, et face à l’impossibilité de mener la vie commune sans qu’une sœur assume le gouvernement du monastère, la Congrégation romaine pour Les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique a nommé, à ma demande, un commissaire apostolique. C’est le Frère Gilbert Narcisse, dominicain, ancien provincial de Toulouse, actuellement professeur de théologie au séminaire de Bordeaux qui a reçu cette mission. Son mandat est d’aider chaque sœur de la communauté de Lourdes à rejoindre un monastère de dominicaines de son choix pour continuer à y vivre paisiblement sa vie religieuse. Nous sommes nombreux à déplorer la fermeture de cette communauté qui portait dans sa prière les pèlerins de Lourdes et la mission du sanctuaire. Nous confions à Notre-Dame la mission du Frère Gilbert Narcisse et nous prions pour les sœurs dominicaines afin qu’elles vivent cette étape dans la confiance et dans la paix.



Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes