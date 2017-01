A la Grotte, pour que votre prière soit belle

Lors de votre passage à Lourdes, vous ne manquerez pas de descendre à la Grotte des apparitions, située dans le Sanctuaire. Durant la "saison" des pèlerinages, des prêtres, mais aussi des religieux et religieuses, des bénévoles, des salariés du Sanctuaire y œuvrent tour à tour de 5h à minuit. Reportage à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, humbles et discrets, qui sont à votre service.

5h00 A la Grotte, il fait encore nuit ce matin-là. Des pèlerins, à genoux ou assis sur les bancs, s'y trouvent déjà en prière, dans le plus grand des silences et des recueillements. La silhouette d'un homme se détache soudain de la pénombre, entre dans la lumière de la Grotte où elle s'incline devant la statue de la Vierge. C'est Henri, le "feutier de l'Apparition" qui prend sa tenue de service. Employé du Sanctuaire, sa mis-sion est d'assurer la propreté de la Grotte, de veiller sur le candélabre, le buisson ardent, mais aussi d'éclairer les pèlerins quand ils ont des questions. 5h15 Une nouvelle silhouette à la Grotte entre sur le côté, dans le petit bâtiment mitoyen. C'est Sœur Daad, religieuse franciscaine de la Croix du Liban, la sacristine. Si elle est venue si tôt, c'est pour préparer la messe de 6h, la première messe de ce ma-tin de printemps. Elle fait ainsi des navettes entre la Grotte et la sacristie, portant tantôt ciboires et calices, tantôt micros et pupitres. Elle a consulté par internet, la veille au soir, le programme des messes organisées dans la Grotte pour savoir à quelle heure venir. Frère Benoît, religieux franciscain membre de la communauté basée à Lourdes, a fait de même. Le voici arrivé lui aussi, tout sourire, dans la sacristie où il accueille maintenant le prêtre polonais qui va célébrer la messe de 6h. Henri, Sœur Daad, Frère Benoît le cérémoniaire : un vrai service de convivialité. 5h30 Deux hommes, membres de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, font leur apparition sur le site. Il s'agit de François, le Français, et de Vicenzo, l'Italien. Cette semaine, c'est eux qui ont été choisis pour animer, toute la matinée durant, le "service d'aide à la prière". Un service qui s'adresse, bien sûr, en premier lieu, aux pèlerins. François et Vincenzo vont les aiguiller, les accompagner pendant les célébrations, veiller sur eux, leur indiquer la marche à suivre pour passer dans la Grotte, répondre à leurs questions. Un vrai service de proximité.

6h00 Début de la messe en polonais. Sœur Daad, Frère Benoît, François et Vicenzo ont échangé des regards d'encouragement et d'amitié. La messe est dite pour un groupe d'une cinquantaine de Polonais bientôt rejoints par des pèlerins en provenance de toutes nations. 6h30 La messe se ter-mine. On s'affaire de nouveau à la sacristie avec l'au revoir au prêtre polonais et l'accueil d'un nouveau prêtre, cette fois-ci anglophone. 6h45 Début de la messe en anglais. Le jour s'est levé. 7h30 Messe en coréen. 8h30 Messe en allemand. 9h45 Messe en français. 10h30 François et Vicenzo rendent l'accès au passage dans la Grotte, qui avait été interrompu pendant les célébrations. Des pèlerins de tous les continents se réjouissent de pouvoir à nouveau voir la source et toucher le rocher. Frère Benoît, le franciscain, a terminé son temps de service en tant que cérémoniaire. 11h00 Un groupe constitué de 1400 pèlerins du diocèse de Nantes (France) a été annoncé : François et Vicenzo, qui ont été rejoints par d'autres hospitaliers et hospitalières, invitent ce groupe à passer en priorité, conformément au planning établi. C'est avec un profond recueillement et une certaine joie qu'ils les accompagnent dans leur passage à la Grotte, en donnant toujours la priorité aux personnes les plus fragiles, comme ici 103 pèlerins malades, assis dans des "voiturettes bleues". 11h30 Dans un quart d'heure va commencer la prière de l'Angélus en italien qui sera retransmise en direct sur internet (TV Lourdes) et sur TV 2000 (la chaîne de télévision catholique italienne). En attendant l'arrivée du prêtre qui va l'animer, les bancs se remplissent peu à peu, alors que le flot ininterrompu des voiturettes bleues passe dans la Grotte. 11h40 A l'arrivée du prêtre italien, aujourd'hui le Père Nicola, François et Vicenzo arrêtent le passage des pèlerins dans la Grotte, le temps de la prière de l'Angélus.

11h45 C'est le temps de la prière de l'Angélus en italien. Chaque fois, le Père Nicola choisit un extrait d'une homélie ou d'une catéchèse du Pape François pour introduire la prière. Aujourd'hui, le Saint-Père recommande aux familles de ne "jamais finir une journée sans faire la paix". 12h00 Un prêtre français, le Père Mihai, prend le relais du Père Nicola au pupitre et au micro de la Grotte pour un autre angélus, cette fois-ci prié en français. 12h05 L'Angélus est terminé. Sœur Daad la sacristine, Henri le feutier, François et Vicenzo les hospitaliers ont terminé leur temps de service. Tous quittent la Grotte après avoir adressé un ultime salut et un sou-rire à la Madone de Lourdes ! Patrick, un autre feutier, fait son apparition à la Grotte pour son temps de service qui va durer jusqu'à 19h30. Il procède au rem-placement de la totalité des cierges du candélabre. Sa gestuelle a tout d'une liturgie. Elle se déroule une fois par jour, toujours à cette heure-là. 12h15 Les hospitaliers et hospitalières en te-nue de service à la Grotte facilitent à présent le passage d'un groupe annoncé d'une quarantaine de pèlerins venus d'Indonésie. Elle en récupérera une bonne partie pour composer de jolis bouquets destinés à orner les basiliques et les chapelles. 14h00 Passage d'un nouveau groupe annoncé plus important sur le plan numérique : 1200 pèlerins venus du diocèse de Rennes (France), dont 300 malades, 800 hospitaliers, 50 religieux et 30 jeunes.

15h05 Marc et Claude, deux gardes collecteurs membres du service Prévention Sécurité du Sanctuaire, passent recueillir les dons des pèlerins déposés dans le tronc situé à l'entrée de la Grotte. Ils relèvent également l'urne des intentions de prière dont le contenu sera ensuite re-mis pour dépouillement à une petite équipe de bénévoles, animée par Sœur Margareta, une religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de Tarbes. 15h15 Le Père Michel arrive à la sacristie de la Grotte. Dans quelques minutes, il va animer la prière du chapelet de Lourdes retransmise en direct depuis bien des années par de nombreuses radios chrétiennes francophones du monde entier, mais aussi par TV Lourdes, la webTV du Sanctuaire, et par KTO TV, la chaîne de télévision catholique française. Patrick, le feutier, fait office de sacristain. Il prépare notamment le micro et le pupitre du prêtre.

15h30 Le chapelet de Lourdes commence. Des centaines de pèlerins y participent avec une grande ferveur et une grande piété. Parmi eux, 300 jeunes venus de Metz (France) avec leurs animateurs. 17h55 Le Père Nicola est de retour à la Grotte pour la prière du chapelet en italien. Il demande d'éteindre les portables et explique le déroule-ment du chapelet pour une meilleure participation de l'assemblée. 18h00 Tout est prêt. Le chapelet commence. La musique du générique de la télévision catholique italienne TV 2000 qui retransmet en direct se fait entendre dans les haut-parleurs de la Grotte. Trois prêtres animent le chapelet aux côtés du Père Nicola. 18h35 La ronde du passage des pèlerins dans la Grotte a déjà repris, alors que le feutier range micros et pupitres. Elle ne s'arrêtera plus jusqu'à la dernière messe de la journée, célébrée dans la nuit (chaque soir, jusqu'à la fin du mois d'octobre). 19h30 Alain, le feutier, prend son tour de service. Patrick, qui le précédait, lui souhaite une bonne soi-rée. 22h00 Deux membres d'une association de familles italiennes, « La Casa di Maria », arrivent à la sacristie. Une heure avant que ne débute la dernière messe de la journée, Roberta et Giacomo font office de sacristains. 22h45 Roberta et Giacomo accueillent un prêtre, le Père André qui va présider la messe de 23h. Il est le recteur du Sanctuaire. 23h00 Début de la dernière messe de la journée. Elle est célébrée en français. 23h30 Le Père André propose aux pèlerins de prolonger la prière, à la Grotte, par un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Un groupe de 53 pèlerins venus de Hongrie s'est annoncé et participe à ce temps de prière intense. Minuit Le Saint-Sacrement n'est plus exposé. Le Père André se retire. A la sacristie, Roberta et Giacomo terminent le rangement avant de s'en aller à leur tour.

1h15 Alain le feutier a terminé son temps de service. Avant de quitter la Grotte, où se trouvent encore en prière une dizaine de personnes, il vient s'incliner lente-ment devant la Vierge de Lourdes pour la saluer une dernière fois. L'ultime hommage d'un serviteur parmi d'autres.