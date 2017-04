Du 15 au 22 avril, le pèlerinage anglophone HCPT

Du 15 au 22 avril 2017, Lourdes accueille le grand pèlerinage H.C.P.T., qui accompagne plus d'un millier d'enfants malades ou handicapés. Les rues de la ville de Lourdes et l'esplanade du Sanctuaire vont vivre au rythme des chants et des tenues colorées des pèlerins d'H.C.P.T., l'un des grands rendez-vous de ce début de la saison des pèlerinages à Lourdes.

La particularité de ce pèlerinage est d'être constitué d'une multitude de petits groupes de 15 à 20 personnes (enfants et adolescents malades ou handicapés, leurs accompagnateurs, un médecin et un prêtre). Ainsi, toute l'attention est tournée vers l'accompagnement des enfants. Par ailleurs, la liturgie de H.C.P.T. est surprenante pour celui qui ne l’a jamais vécue. Célébrants et fidèles arborent des tenues colorées, portent des costumes et se maquillent. Les célébrations sont ainsi de véritables moments de fête, réunissant des pèlerins venant de plus de 15 pays.

Le temps fort du pèlerinage

Jeudi 20 avril - 10h : Trust Mass, basilique Saint-Pie X en direct sur TV Lourdes

Un peu d'histoire.... C’est en 1956 qu’un jeune médecin britannique, Michael Strode, crée le pèlerinage Handicapped Children’s Pilgrimage Trust (littéralement, organisation de pèlerinage pour enfants handicapés), appelé aujourd’hui H.C.P.T. - The Pilgrimage Trust. L’idée lui vient après avoir emmené à Lourdes quatre enfants handicapés. Michael Strode veut que ces enfants soient traités comme tous les autres pèlerins, c'est pourquoi ils sont tous hébergés dans les hôtels. H.C.P.T. a également ouvert sa propre maison d’accueil, « Hosanna House », à Bartrès. Elle permet de recevoir des pèlerins en dehors du grand pèlerinage annuel de Pâques.