Série 5/5 - Les intervenants au colloque des prêtres

Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes. André Cabes est né le 14 décembre 1950 à Tarbes. Il est ordonné prêtre à la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, le 26 juin 1977. Chapelain de Lourdes jusqu’en 1995, il s’occupe alors notamment du Service Jeunes jusqu’en 1989. Il fonde l’école de l’Evangile de Lourdes, dont il est le responsable de 1991 à 1996. Spécialiste de la mariologie, qu’il enseigne pendant de nombreuses années, il a présenté une thèse de théologie sur le sens des apparitions et des pèlerinages. Le 10 mai 1991, il fait face à un drame épouvantable : son frère Jean-Luc, lui-même prêtre du diocèse de Tarbes, est assassiné. Le Père André Cabes a été le seul témoin de la défense à apporter son pardon à l’assassin de son frère.



En 1995, il fonde la communauté Notre-Dame de l’Aurore, rattachée aux Fraternités monastiques de Jerusalem, et qui assure aujourd’hui l’animation pastorale de la cathédrale de Tarbes. Depuis 2012, il était recteur de l’église de la Trinité- des-Monts, à Rome. Depuis le 1er octobre 2015 il est le recteur du Sanctuaire de Lourdes.

Il interviendra lors du Jubilé des prêtres à Lourdes pour animer un atelier d'échanges et de débats, le 5 juillet après-midi.

