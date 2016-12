Clôture de l'année jubilaire de la Miséricorde et inauguration du Chemin de la Consolation, samedi 12 novembre au Sanctuaire de Lourdes

Samedi 12 novembre 2016, le Jubilé de la Miséricorde va être clos au Sanctuaire de Lourdes. Rendez-vous à 10h, à la porte de la Miséricorde. Après un temps de prière, une procession partira ensuite vers un nouveau lieu créé dans le Sanctuaire : le Chemin de la Consolation. Venez nombreux !

Ce qu'il faut savoir sur le chemin de la Consolation

Le Chemin de la Consolation, inauguré à Lourdes le 12 novembre, en clôture de l'année jubilaire est un parcours spirituel, réalisé en collaboration avec l'association "Mère de Miséricorde". Situé en contrebas du chemin de Croix des Espélugues, il se termine dans une abri sous roche spécialement aménagé. Cette cavité naturelle va ainsi devenir comme un mémorial dédié aux enfants non-nés. Concrètement, le Chemin de la Consolation est constitué de panneaux sur lesquels on retrouve des phrases des évangile liées à la Vie, accompagnées de méditations écrites par le Père André Cabes, recteur du Sanctuaire de Lourdes. Au terme de leur démarche, les parents sont notamment invités à donner un prénom à leur enfant non-né, et à l'inscrire sur un Livre de Vie, livre qui sera porté dans la prière par des moniales et les pèlerins de Lourdes. Plus largement, ce cheminement intérieur est aussi ouvert à tous ceux qui, marqués par les épreuves de la vie, ont besoin d'être consolés.

En savoir + sur le Chemin de la Consolation de Lourdes

A Lourdes, le Chemin de la Consolation est inauguré le jour de la clôture du Jubilé de la Miséricorde pour donner le signe que ce nouveau lieu de dévotion se situe dans la continuité des grâces immenses reçues lors de ce Jubilé.