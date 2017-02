Durant toute l'année 2017, Lourdes s'unit aux célébrations du Centenaire des apparitions de Fatima (Portugal)

Lourdes - Fatima : venez fêter Notre-Dame ! A l’aller ou au retour d’un pèlerinage à Fatima, pour le centième anniversaire des apparitions, Le Sanctuaire de Lourdes met en place en 2017 un programme exceptionnel.

Les Sanctuaires marials sont des signes donnés à notre humanité de la présence de Marie, dont "la maternelle intercession soutient et accompagne notre foi" (Pape François, Message pour la 25e Journée Mondiale du Malade, 11 février 2017). La Vierge Marie, dans ses Apparitions en divers lieux et à différentes époques, nous mène au Christ en rappelant une dimension particulière de la grâce qui lui a été donnée. Chaque Sanctuaire révèle ainsi une part de la mission de Marie, et chacun a un charisme particulier sans que celui-ci ne soit en contradiction avec ceux des autres.Lorsqu’un Sanctuaire célèbre son jubilé, ce sont tous les Sanctuaires dédiés à Marie qui se réjouissent avec lui. C’est une façon d’actualiser le message dont ils sont conjointement porteurs. Le Sanctuaire de Lourdes entend donc célébrer Marie en accueillant les pèlerins qui le souhaitent.

A l’aller ou au retour d’un pèlerinage à Fatima, pour le 100e anniversaire des apparitions, Lourdes met en place un programme exceptionnel.

On retrouve, dans les annales de Lourdes, beaucoup d’évènements qui illustrent les liens entre Lourdes et Fatima. On peut citer par exemple la venue d’une Vierge pèlerine de Notre-Dame de Fatima, en 1947, pour le trentenaire des apparitions de Fatima. En 2008, pour le 150e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Lourdes, les chapelains de Fatima venaient à Lourdes. En 2017, le recteur de Fatima salue l’initiative de Lourdes pour le centenaire des apparitions. Les liens spirituels et d’amitié entre Lourdes et Fatima sont forts.

Programme à Lourdes des festivités liées au Centenaire de Fatima

au sanctuaire de lourdes, DE MAI A OCTOBRE 2017

- Exposition sur les grands sanctuaires marials.

- Processions mariales avec les statues de Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Fatima.

- Film de présentation des Apparitions à Lourdes et à Fatima.

Seront célébrés, plus particulièrement :

• Le 11 de chaque mois : Notre-Dame de Lourdes.

• Le 13 de chaque mois : Notre-Dame de Fatima.

• En mai, la visite du Pape François à Fatima.

EVENEMENTS au sanctuaire de lourdes en mai 2017

Jeudi 11 mai 2017 : chapelet à la Grotte et récit des apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Procession mariale aux flambeaux.

Vendredi 12 mai 2017 : procession eucharistique avec la prière de l’Ange du Portugal. Veillée de prière, à la basilique Saint-Pie X, en lien avec Fatima.

Samedi 13 mai 2017 (jour anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima) : chapelet médité sur le message de Fatima. Récit des apparitions de Notre-Dame à Fatima à la basilique Saint-Pie X et retransmission sur écran géant de la visite du pape François au Sanctuaire de Fatima. Procession mariale aux flambeaux.

Dimanche 14 mai 2017 : messe internationale pour la conversion des pécheurs, la paix et le salut du monde en lien avec la messe célébrée par le pape François à Fatima. Chapelet à la Grotte et procession mariale aux glambeaux.

Lundi 15 mai 2017 : messe d’action de grâce aux intentions du Pape François. Procession mariale aux flambeaux.

Evenements au sanctuaire de lourdes eN JUIN, juillet, septembre et octobre 2017

Les 11 et 14 de chaque mois, "Marie, Cœur Immaculé"

Découvrir les apparitions et le message de Lourdes et Fatima.

Prière à la Grotte.

Procession aux flambeaux.

Les 12 et 15 de chaque mois, "Réparation des offenses au Cœur Immaculée de Marie"

Messe pour la conversion des pécheurs.

Confessions.

Démarche aux piscines.

Prier le Rosaire et écouter un enseignement.

Procession aux flambeaux.

Le 13 de chaque mois : "Consécration au Cœur Immaculé de Marie"