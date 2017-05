Deux beaux pèlerinages annoncés à Lourdes : celui de l'Ordre de Malte international et celui de l'association "Relais Lumière Espérance"

Le pèlerinage de l’association "Relais Lumière Espérance"

Du 10 au 14 mai 2017, le pèlerinage de l’association "Relais Lumière Espérance" se tient à Lourdes. Il réunit des proches, familles et amis, de personnes malades psychiques.

Le pèlerinage Relais Lumière Espérance est un temps de ressourcement et de rencontre, une démarche de foi individuelle et collective pour se tourner davantage vers Dieu et s’ouvrir aux autres, sous le regard de Marie. Le programme du pèlerinage prévoit notamment des temps de formation pour soutenir les pèlerins, leur apporter le courage et la volonté nécessaire pour les aider à supporter et dépasser les souffrances de la maladie.

Les témoignages du Père Horacio Brito (vendredi 12 mai, à 16h) et du Docteur Alessandro de Franciscis (jeudi 11 mai, à 14h), sont organisés dans cette perspective.

Voir le site internet de l'association

Le 49e Pèlerinage international à Lourdes de l'Ordre de Malte

Lourdes accueille, du 5 au 9 mai, le pèlerinage international l'Ordre de Malte. Environ 7.000 pèlerins le composent, dont 1.300 malades. L’Ordre de Malte est l’une des institutions chrétiennes les plus anciennes. Ses membres laïcs trouvent dans les valeurs de l’Ordre de Malte un moyen de pratiquer les vertus chrétiennes et en particulier la charité envers les plus démunis. Leur dévouement se traduit par le travail bénévole dans le domaine humanitaire et médico-social. L'Ordre de Malte compte dans le monde plus de 13.500 membres, 80.000 bénévoles, 25.00 employés.

Parmi les nombreuses initiatives qui mettent en lumière l’attention portée aux plus faibles, on peut souligner la collecte de sang organisé dans le Sanctuaire en lien avec l'Établissement Français du Sang.

TEMPS-FORTS DU PÈLERINAGE de l'Ordre de malte 2017