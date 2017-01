Chaque année à Lourdes, elle témoigne auprès des pèlerins, à l'OCH, de la vie avec un handicap : Marie-Caroline Schürr à la Une

A Lourdes, dans le Sanctuaire, au service des personnes handicapées animé par la Fondation OCH, chaque année elle témoigne auprès des pèlerins : Marie-Caroline Schürr est à l'honneur dans l'émission de télévision française "Un Cœur qui écoute" diffusée sur KTO TV. Pour celles et ceux qui la connaissent, une belle occasion de la retrouver.

Pour Marie-Caroline Schürr, professeur d'anglais de 31 ans débordante de vie, tout va "comme sur des roulettes"! Celles de sa "Ferrari" (150kg, une nuit de recharge pour les batteries et 10km/h en pointe) : son fauteuil roulant. Un moyen de déplacement qui ne l'a pas empêchée de skier, de pratiquer des sports nautiques, de voyager dans le monde et d'être un modèle de foi, de patience et de volonté pour beaucoup. Comment peut-elle rayonner de joie, malgré les nombreuses contraintes causées par sa fibromatose hyaline juvénile, sa maladie orpheline ? Elle vient de l'écrire dans Out of the box ! La joie à roulettes, aux Editions du Jubilé : "J´ai choisi de vivre avec le Christ !"

Voir l'interview de Marie-Caroline dans l'émission de KTO TV "Un Cœur qui écoute" (du 13/01/2017)

En savoir + sur le livre de Marie-Caroline Out of the box ! La joie à roulettes, paru aux Editions du Jubilé

En savoir + sur la fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées, de leurs familles et amis)