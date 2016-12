Messe télévisée en direct de Lourdes

Dimanche 6 novembre : messe avec les évêques de France, basilique Notre-Dame du Rosaire, en direct sur France 2.

Dimanche 6 novembre 2016, de la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, unissez-vous à la prière des évêques de France, réunis en assemblée plénière du 4 au 9 novembre. Les personnes qui souhaitent participer à la messe doivent venir tôt, à partir de 9h. Pour les autres, il sera possible de suivre la messe retransmise en direct sur France 2 dans le cadre de l'émission "Le Jour du Seigneur". De plus, pour s'informer quotidiennement sur l'assemblée plénière des évêques, KTO propose des flashs tous les jours, du 4 au 9 novembre, à 17h40. Enfin, la Conférence des Évêques de France communiquera via les réseaux sociaux à travers le mot dièse #APLourdes.





