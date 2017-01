"Miracle à Rome" : le roman captivant qui met en scène un pèlerinage éclair du pape François à Lourdes

Le roman "Miracle à Rome" qui a pour sous-titre "Le pape et la réfugiée" vient de sortir en France. Totalement imaginaire, mais très documenté, il raconte le pèlerinage éclair du pape François à Lourdes pour venir au secours d'une enfant réfugiée de Lampedusa et de son père. Le livre évoque les thèmes du pèlerinage de Lourdes et de l'Hospitalité, bien évidemment, mais aussi du respect de la vie - de sa conception à son terme naturel -, le renouvellement de la conscience, la conversion, la foi, l'espérance, la charité, la puissance de la prière, en particulier celle du Rosaire, la communion des saints, sans oublier la Miséricorde. Qu'ils connaissent Lourdes, le pape, l'Eglise ou non, les premiers lecteurs de "Miracle à Rome" s'accordent à dire d'une seule voix après l'avoir refermé : "Magnifique !"

Thriller, huis clos : ce petit roman, qui se lit en moins d'une heure, ressemble à s'y méprendre à une véritable tragédie grecque. Tout y est disposé dans la règle de l'art théâtral classique avec ses unités de temps, de lieu et d'action. Unité de temps : l'histoire commence à 3h du matin "au cœur d'une nuit noire extraordinaire"; elle se termine à 10h30. Unité de lieu : hormis l'épilogue, le récit se déploie en un lieu unique - et quel lieu ! -, il ne s'agit pas moins de Lourdes. Unité d'action : l'intrigue concentre dans sa progression toute une série d'événements nécessaires à son intensification. Ainsi, avec un tel procédé judicieux qui donne un caractère vraisemblable aux faits présentés, ce petit roman - qui est une pure merveille dans sa construction - parvient-il à rejoindre, toucher et édifier le lecteur.

"Miracle à Rome". Le titre à sensation ne dit pas la succession des prodiges qui surviennent au fur et à mesure que le récit se déploie. Il ne dit pas non plus les miracles d'amour qui ont changé la vie de tous les personnages. Quand la conscience devient ou redevient limpide, la mort n'a plus le dernier mot : c'est la victoire de la Vie.Ce roman qui parle de Rosaire, de Miséricorde et de Consolation est tout simplement magnifique. Pour celles et ceux qui rêvent de voir le pape François à Lourdes, c'est aussi une manière comme une autre de faire à ses côtés, le temps d'une excursion nocturne à la Grotte et aux piscines du Sanctuaire, un émouvant pèlerinage à la Source.

Résumé - Ce que raconte "Miracle à Rome"

L’homme en blanc a cédé ! L’appel poignant d’un rescapé de Lampedusa, qu’il a reçu sur sa ligne directe, l’a décidé à tenter le tout pour le tout. Avec l’aide de complices, l’homme s’envole secrètement, en pleine nuit, pour une destination inconnue. Un lieu hautement symbolique. Où coule une source extraordinaire. Le lendemain matin, sur la place de Saint-Pierre de Rome bondée, un prodige a lieu.

L'auteur : Laurent Jarneau est journaliste au Sanctuaire de Lourdes. Il a écrit aussi "Lourdes, ambassade du ciel", paru aux Éditions du Toucan, et "Signes de vie, 14-18 tout en tweets", paru chez Dacres Éditions. "Miracle à Rome" est son premier roman.

