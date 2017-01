Renforcement de l’offre aérienne à destination de Tarbes-Lourdes-Pyrénées dans le cadre du projet "Lourdes, carrefour des pèlerinages européens"

En 2017, les pèlerins et visiteurs ont la possibilité de venir à Lourdes en avion au départ de Paris (Orly), Londres (Stansted), Bruxelles, Milan (Bergame), Cracovie et Rome (Ciampino et Fiumicino).

Après Cracovie et Rome, la compagnie aérienne Ryanair vient d’annoncer la mise en service de nouvelles fréquences entre Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Londres (Stansted). A partir du mois de mars 2017, ce sont donc trois vols hebdomadaires qui relieront la Bigorre à la capitale du Royaume-Uni, puis quatre vols par semaine de juillet à fin octobre. Et enfin au mois d’août, cinq fréquences seront disponibles pour les passagers. Pour le mois d’août, Ryanair exploitera sur la plateforme haut-pyrénéenne jusqu’à 12 fréquences par semaine : 5 vols sur Londres, 3 vols sur Milan, 2 vols vers Cracovie et 2 vols vers Rome. Le renforcement de l’offre aérienne à destination des métropoles européennes s’inscrit dans le projet «Lourdes, carrefour des pèlerinages européens» qui vise à développer la fréquentation de la cité mariale en facilitant son accessibilité via les grands aéroports européens ou les grands centres touristiques.

Le récapitulatif des offres 2017 des compagnies au départ de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Paris (Orly) avec HOP ! Air France = toute l'année

Tous les jours

Londres (Stansted) avec Ryanair = du 26 mars au 29 octobre

Lundi, mercredi, vendredi (+ samedi à compter du 1er juillet)

Bruxelles avec TUIfly = du 7 avril au 29 septembre

Lundi et vendredi

Milan (Bergame) avec Ryanair = du 27 mars au 27 octobre

Lundi (+ vendredi du 31 mars au 28 avril, puis du 5 mai au 28 juillet, puis du 11 au 25 août, puis du 1er septembre au 27 octobre)

Cracovie avec Ryanair = à partir du 26 mars

Jeudi et dimanche

Rome (Ciampino) avec Ryanair = à partir du 26 mars

Jeudi et dimanche

Rome (Fiumicino) avec Albastar = du 11 mai au 26 octobre

Lundi et jeudi