Avec un handicap, passionnément vivants !

Du 12 au 15 septembre, à Lourdes, a eu lieu la rencontre nationale (France) de personnes en situations diverses de handicap.

Le rassemblement a réuni 750 personnes en situation de handicap et se déroulait sous la présidence de Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre et accompagnateur de la Pastorale de la Santé. Il y a été proposé des temps de ressourcement, de "vivre ensemble" et de parole échangée. Parmi les intervenants, Philippe Pozzo di Borgo, tétraplégique à la suite d'un accident de parapente, dont l'histoire a inspiré le film Intouchables, et Jean-Christophe Parisot, handicapé depuis l'enfance et aujourd'hui haut fonctionnaire. Cet événement était porté par la Pastorale des Personnes Handicapées (PPH) du Service national Famille et Société de la Conférence des Evêques de France.

Parmi les intervenants

Philippe Pozzo di Borgo a raconté dans le Second Souffle comment, devenu tétraplégique à la suite d'un accident de parapente, en 1993, il a dû, à 42 ans, réapprendre à vivre. Son histoire a inspiré le film Intouchables (2011) qui a connu un succès international. A travers l'écriture, "Toi et moi, j'y crois (2015), les rencontres et les conférences, il invite les personnes en situation de handicap à prendre conscience du rôle qu'elles ont à jouer. Il explique : "Les personnes handicapées, en dehors des normes de la société, peuvent devenir les messagers d’un monde nouveau vers lequel nous diriger, non plus dominé par la violence, l’agressivité et l’injustice mais par la solidarité et l’accueil."

Jean Christophe Parisot de Bayard, handicapé depuis l'enfance, et aujourd'hui haut fonctionnaire, a raconté son parcours dans une autobiographie intitulée Préfet des autres(2011). Il se définit comme militant de l'impossible : "Je veux qu'une personne handicapée puisse accéder à des postes de responsabilité." Diacre permanent depuis 2002, il souligne la force de l'expérience de foi des personnes qui vivent avec un handicap et leur importance pour la vie de l’Église.