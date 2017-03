Le pèlerinage de la Bigorre ouvre la saison des pèlerinages 2017 à Lourdes

Du 31 mars au 2 avril, le pèlerinage du diocèse de Tarbes et Lourdes est le premier grand pèlerinage de l'année 2017. Cinq mille pèlerins sont attendus.

Ce sont les Haut-Pyrénéens qui, historiquement, furent les premiers pèlerins à "venir en procession" à la Grotte. Ainsi, chaque année, le pèlerinage diocésain de Tarbes et Lourdes est le tout premier de la saison, traçant ainsi la voie à des centaines de groupes venus des diocèses de France, d'Europe et du monde entier. En 2017, les pèlerins sont invités à réfléchir autour du thème pastoral proposé : "Le Seigneur fait pour moi des merveilles". Malades, enfants, et hospitaliers. Au sein du pèlerinage, 120 personnes à mobilité réduite, malades ou âgées sont soutenues par la présence de 200 hospitaliers et brancardiers. De même, une place importante et un programme spécial sont prévus pour les enfants : ateliers, chants, bricolages.

Toute l'actualité du pèlerinage est sur www.catholique65.fr

PROGRAMME

Vendredi 31 mars à 16h15 : messe d'ouverture à la Grotte.

messe d'ouverture à la Grotte. Samedi 1er avril à 14h : marche diocésaine, départ d'Arcizac-ez-Angles

(13h30 à Lourdes, place Capdevielle : départ du bus pour Arcizac-ez-Angles - 2€).

marche diocésaine, départ d'Arcizac-ez-Angles (13h30 à Lourdes, place Capdevielle : départ du bus pour Arcizac-ez-Angles - 2€). Samedi 1er avril - 21h : procession aux flambeaux (en direct sur TV Lourdes)

Dimanche 2 avril :

9h30 : RDV des enfants à l'église Sainte-Bernadette.

11h : rassemblement à la porte Saint-Michel.

13h15 : chapelet à la Grotte (en direct sur TV Lourdes)

13h30 : présentation par Mgr Nicolas Brouwet de ses "Orientations diocésaines".

15h : messe à la basilique Saint-Pie X (en direct sur TV Lourdes et Radio Présence)

