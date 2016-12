8e pèlerinage à Lourdes des élus publics

L'association Chrétiens Élus Publics (CEP) et le Service Pastoral d'Études Politiques (SPEP) organisent la 8ème édition du pèlerinage des élus à Lourdes, du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2016. Le rendez-vous a pour thème cette année : "Chrétien et élu : Des visages d’Evangile pour s’engager aujourd’hui".



Dans le cadre paisible du Sanctuaire de Lourdes, ce pèlerinage est pour les élus l’occasion de faire une pause spirituelle dans le rythme de la vie d’élu; prier et humblement se remettre devant Dieu; partager avec d’autres les défis du service des concitoyens; réfléchir aux questions essentielles de notre époque à la lumière de la foi chrétienne.



L'essentiel du programme

Vendredi 14 octobre

- Conférence : "Le Roi Salomon : prier pour gouverner ?" (Père Paul Valadier s.j.)

- Conférence : "Utopie de saint Thomas More : fidèle jusqu’au bout" (Jean Duchesne)

Samedi 15 octobre

- Passage de la Porte jubilaire

- Conférence : "Edmond Michelet" (Nicole Lemaitre)

- Chemin de croix

- Conférence : "Robert Schuman" (Père Cédric Burgun)

- Procession aux flambeaux

Dimanche 16 octobre

- Messe internationale (en direct sur TV Lourdes)

- Liturgie d’action de grâce et envoi (côté prairie)