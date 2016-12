Le 17e pèlerinage à Lourdes des gardians

Les 29 et 30 octobre 2016, les gardians, éleveurs de chevaux en Camargue (France), regroupés au sein de la Nacioun Gardiano, participent à un pèlerinage à Lourdes, organisé tous les deux ans. Fondée en 1904, la Nacioun Gardiano a pour mission d’œuvrer à la protection, la sauvegarde et la diffusion des traditions ancestrales de la Camargue et des pays taurins. Il s'agit de la 17e édition du pèlerinage de Lourdes.

Programme 2016

samedi 29 octobre

10h : messe d'ouverture à l'église Sainte-Bernadette

14h30 : salut à la Grotte puis chemin de croix

21h : procession mariale.

dimanche 30 octobre

10h30 : messe dominicale sur le parvis du Rosaire

12h15 : défilé de la porte Saint-Michel du Sanctuaire jusqu'au foirail de Lourdes en passant par le centre ville

12h30 : animation musicale, en présence des cavaliers et des arlésiennes, au square Charles de Gaulle

16h30 : procession du Saint-Sacrement suivi de l'Envoi