26e pèlerinage des motards à Lourdes, les 18 et 19 juin 2016

Les 18 et 19 juin 2016, l'Union motocycliste pyrénéenne organise la 26e édition du pèlerinage des motards.

Les 18 et 19 juin, alors que se déroule le championnat du monde de trial-moto, à Lourdes, sur la montagne du Béout, la cité mariale accueille le 26e pèlerinage des motards. C'est un rassemblement de passionnés, dans la convivialité et la fraternité, mais aussi un temps de prière pour un être cher que l’on a perdu. Le dimanche matin, ils assistent à la messe, en l'église Sainte-Bernadette, se recueillent à la Grotte et reçoivent la bénédiction du Père Pascal Boulic, chapelain du Sanctuaire – à la Porte Saint-Michel – sous le regard de nom- breux pèlerins.

Programme dans le Sanctuaire

En ce qui concerne les Sanctuaires, le programme se concentre sur le dimanche 19 juin.

- 10h Messe, à l'église Sainte-Bernadette

- 11h Passage à la Grotte et dépôt d'un cierge (en direct sur TV Lourdes)

- 11h30 Bénédiction des équipages

Le site internet de l'Union Motocycliste Pyrénéenne donne tous les renseignements pratiques (inscription, programme détaillé...) www.pelerinage-motards.fr