Jubilé de la France et 143e Pèlerinage National de l'Assomption à Lourdes du 11 au 16 août 2016

Pèlerinage des Assomptionnistes 2016 : toutes les photos de Pierre VIncent

Du 11 au 16 août 2016, au cœur de l'été, le Pèlerinage National organisé par la famille religieuse des Augustins de l'Assomption organise le Jubilé de la France (le 15 août) à l'occasion de la fête de l'Assomption.

Programme express

Dimanche 14 août

21h Procession mariale aux flambeaux.

Lundi 15 août:

10h Messe internationale de l'Assomption

15h00 Prière pour la France et le monde, à la Grotte, suivie du chapelet radio/TV diffusé.

16h30 Procession eucharistique, au départ de la prairie, se terminant sur le parvis du Rosaire avec la bénédiction des malades et l'envoi du pèlerinage National français.

20h30 Veillée des familles, église Sainte-Bernadette.

Mesures de sécurité renforcées à l'approche du 15 août

(effectives à compter de ce lundi 8 août 2016)

Ces mesures de sécurité devenues nécessaires suite à l'état d'urgence sont mises en place grâce à une collaboration entre le Sanctuaire, la préfecture des Hautes-Pyrénées et la Ville de Lourdes. Elles vont permettre aux milliers de pèlerins attendus, de célébrer sereinement la fête de l'Assomption de la Vierge Marie.

Seules 3 portes sont ouvertes : la porte Saint Michel, la porte saint Joseph et l'accès par la route de Pau. Ces accès seront ouverts de 6h le matin (5h pour la porte Saint-Joseph) jusqu'à 00h30.

Aux entrées du Sanctuaire, un filtrage sera effectué par les gardes du Sanctuaire aidés par des agents de sécurité. Il convient donc de se présenter suffisamment à l'avance à l'entrée du Sanctuaire, afin de respecter les horaires du programme du pèlerinage (célébrations, temps de prière...). Il est demandé aux pèlerins de ne pas avoir de sacs ni de bagages en entrant dans le Sanctuaire. Les bouteilles en verre, les couteaux, ciseaux, ainsi que tous les objets ayant une pointe acérée ou une arête vive et tous les objets contondants sont strictement interdits. Si un pèlerin porte sur lui ce type d'objets l'entrée lui sera refusée. Il devra soit retourner les déposer dans son lieu d'hébergement, soit les jeter dans le container prévu à cet effet étant entendu qu'il ne sera pas possible de les récupérer en sortant. Il pourra être demandé d'ôter le bouchon des gourdes et bouteilles en plastique pour en vérifier le contenu.

Un contrôle spécifique des personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ou voiture bleue sera effectué avec une attention particulière pour les pèlerins munis d'une bouteille d'oxygène.

Par ailleurs, les services de l'Etat seront présents et visibles pour la sécurité de tous : renforts de police et patrouilles de militaires armés à l'intérieur du Sanctuaire. Enfin, la circulation et le stationnement aux abords du Sanctuaire seront modifiés.





Le Pèlerinage National est pour beaucoup de familles, un rendez-vous incontournable avec Lourdes. Parmi les pèlerins venus de toute la France mais aussi de l’étranger, il faut noter en particulier, la présence de 250 familles, 1 500 enfants et jeunes, 400 pèlerins en situation de précarité, 800 pèlerins malades ou handicapés, 4 000 hospitaliers en service. Depuis sa création en 1873, le Pèlerinage National est animé et organisé par la famille religieuse de l’Assomption et l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. C’est ainsi qu’il répond à la double devise :«Adveniat Regnum Tuum» et «Domino Christo Servire». Les fondements du Pèlerinage National s’enracinent dans l’histoire des Augustins de l’Assomption, qui, dès leur origine, ont fait de l’annonce de l’évangile, par les pèlerinages et le service des pauvres et des petits, un axe majeur de leur apostolat.Cette année, le Pèlerinage National aura pour thème «Miséricordieux comme el Père». Le pardon sera au cœur de cette semaine de ressourcement.

Le Jubilé de la France

Le 15 août tient une place particulière dans le cœur des Français. Nombreux sont ceux qui se rendent à Lourdes pour célébrer l’Assomption de la Vierge Marie. En 1638, Louis XIII consacrait la France à la Vierge Marie plaçant notre pays sous sa protection. Il demandait qu’il en soit fait mémoire partout en France à la fête du 15 août. Le Pèlerinage National, héritier de cette tradition, redit chaque 15 août la prière pour la France, élargie à l’Europe et au monde. Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, les organisateurs du Pèlerinage National invitent à la célébration du Jubilé de la France.

Parmi les conférenciers du Pèlerinage National 2016

Père Stan Rougier, prêtre, journaliste et écrivain. Depuis plus de trente ans, le Père Stan Rougier est sollicité pour donner des conférences, animer des retraites et des rencontres, accompagner des pèlerinages, participer au dialogue inter-religieux. Il partage avec enthousiasme sa foi en un Dieu d’Amour aux quatre coins de la planète.

Laurent de Cherisey, «Il ne suffit pas de faire pour, il s’agit de faire avec», c’est sa philosophie. «Faire pour, c’est souvent se condamner à l’échec, par orgueil ou par présomption. L’humilité et l’efficacité commandent au contraire que l’on fasse avec les personnes restées handicapées à la suite

d’un traumatisme crânien». C’est pour elles que l’association Simon-de-Cyrène, qu’il dirige, construit des maisons communautaires où vivent aussi des personnes valides.

Bernard Noirot-Nérin. Un accident de vélo gravissime fait basculer en un instant la vie de son épouse Anne-Claire et celle de toute sa famille. Dans son livre «Vous aviez dit que j’allais mourir…» Bernard Noirot-Nérin témoigne sur la force et la beauté de la Vie quelle qu’elle soit. Il inscrit l’espérance

comme fondation d’une reconstruction, disant résolument non à un avenir qui paraissait pourtant irrémédiablement fermé les premiers mois.

Cyril Tisserand, fondateur de l’association «Le Rocher, Oasis des Cités» et auteur du livre «Batisseur d’Espérance». Durant plus de 10 ans, Cyril est missionnaire dans la cité au sein du Rocher. Aujourd’hui, s’il reste très proche de l’association, il est moins présent sur le terrain mais continue à vivre des grâces du Rocher. Dans son livre, il nous dit que chacun peut faire l’expérience de ces grâces au quotidien, qu’il vive à Marseille ou dans le XVIe arrondissement à Paris.

Père Dominique Lang, Assomptionniste, journaliste à Pèlerin, biologiste, aumônier National de Pax Christi et auteur de “l’Eglise et la question de l’écologie“. Le Père Dominique nous propose une réflexion autour du thème : Après l’Encyclique “Laudato Si“, existe-t-il une pastorale écologique ? et nous aidera à appréhender les relations géopolitiques de notre temps.

Sœur Agathe, est une des voix de la nouvelle scène artistique chrétienne. Dans ces deux albums, « Je te cherche mon Dieu », et « Qui sait ? », l’oblate bénédictine apostolique touche tous les esprits et les cœurs, bien au-delà des seuls pratiquants. Sa voix cristalline laisse entendre le murmure de Dieu et partage un message de joie et de beauté au service d’un monde meilleur.