Pèlerinage international des sapeurs-pompiers à Lourdes : rassemblement 2016 du 23 au 27 juillet

L'équipe du pèlerinage international des sapeurs-pompiers organise son second rassemblement à Lourdes du 23 au 27 juillet 2016. Il s'adresse à tous les sapeurs-pompiers, militaires, professionnels, volontaires, actifs ou retraités, et à leurs familles. Cette proposition de se retrouver à Lourdes est "une joie d'être ensemble au milieu d'un lieu de spiritualité, de beauté du paysage, de fraternité entre personnes qui s'approchent des autres avec le désir de les sauver," explique le Père Philippe Vanneste, l'aumônier du rassemblement qui est, tout au long de l'année, aumônier des aéroports de Paris et des sapeurs-pompiers de la zone aéroportuaire. Le premier pèlerinage des sapeurs-pompiers à Lourdes a été créé en août 2016 à l'initiative de Francis Galmiche, un sapeur-pompier à la retraite, originaire de Remiremont (France).

Mercredi 13 avril dernier, un certain nombre de sapeurs-pompiers qui étaient pèlerins de Lourdes en août 2015, se sont fait pèlerins en Italie. Sous la gouverne du Père Philippe Vanneste, ils ont dirigé leurs pas vers Saint-Pierre de Rome pour assister à l'audience général du pape François. Les soldats du feu ont remis au Saint-Père un casque type F1 arborant les armoiries du Vatican. La photo du pape portant ce casque a fait le tour du monde.

Programme du rassemblement 2016 à Lourdes

Samedi 23 juillet

14h30 – 18h Accueil des pèlerins au Sanctuaire de Lourdes (se rendre à la permenance n°8)

Dimanche 24 juillet

9h30 Participation à la messe internationale (basilique Saint-Pie X)

15h Passage de la porte de la Miséricorde

17h Procession eucharistique

Soirée libre

Lundi 25 juillet

9h Marche sur les pas de sainte Bernadette

15h Chemin de croix sur la colline

16h Messe du rassemblement

17h30 Dépôt du cierge du rassemblement

Soirée libre

Mardi 26 juillet

10h Messe des sapeurs-pompiers (église paroissiale de Lourdes)

11h Visite aux sapeurs-pompiers de Lourdes, verre de l'amitié

13h30 Photo de groupe (esplanade du Rosaire)

14h Proposition de démarche aux piscines du Sanctuaire

15h30 Prière du chapelet à la Grotte des apparitions

16h Passage à la Grotte

21h Procession mariale aux flambeaux

Mercredi 27 juillet

8h30 Messe de clôture du rassemblement (crypte du Sanctuaire)

suivie de la bénédiction des casques pour les sapeurs-pompiers actifs

9h30 Réunion bilan – projets (salle Gerlier)

12h Déjeuner de clôture (à l'hôtel)