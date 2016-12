A Lourdes, du 9 au 12 novembre 2016 : premier rassemblement national de la famille spirituelle du Prado

Du 9 au 12 novembre 2016, les six composantes de la famille spirituelle du Prado (prêtres, diacres, hommes et femmes laïques consacrés, religieuses et laïcs) vivent pour la première fois un rassemblement national. Il se déroule à la Cité Saint-Pierre du Secours Catholique, à Lourdes, sur le thème "Qui sont ma Mère et mes frères ?" (selon la parole de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu). (Mt.12,48).

Le fondateur du Prado est le Père Antoine Chevrier (notre photo), béatifié par le pape Jean-Paul II, il y a trente ans, le 4 octobre 1986, à Lyon. Pour la première fois réunis, tous les fils et filles du Père Chevrier vont ainsi pouvoir approfondir ensemble la source et les contours de leur lien de famille. Ils vont passer plus clairement "de la fratrie à la fraternité" à l'intérieur même du Prado.

L'essentiel du programme du rassemblement

Mercredi 9 novembre

Fin d'après-lmidi : Passage à la Grotte (Sanctuaire)

Le soir : Enseignement sur "le Père Chevrier et la Vierge Marie"

Jeudi 10 novembre

Matin : Ouverture du rassemblement (Cité Saint-Pierre)

Après-midi : Témoignages et conférences, partages en petites fraternités

Le soir : Célébration eucharistique

Vendredi 11 novembre

Matin : Méditation, témoignages, table ronde et échanges

Après-midi : Chemin de croix en petites fraternités, ateliers

Le soir : Veillée festive

Samedi 12 novembre

Matin : Messe d'envoi

Vous avez dit "Prado" ?

Dès l'origine, le Père Antoine Chevrier s'est senti appelé à former dans un esprit évangélique "des apôtres pauvres" - des prêtres, mais déjà aussi des laïcs, dont certains deviendront les premiers frères et sœurs du Prado -, pour qu'ils demeurent toujours attentifs et accessibles à celles et ceux que le monde ne regarde souvent que comme "des pauvres, des ignorants et des pécheurs". L'Association des Prêtres du Prado est un Institut Séculier de Droit Pontifical. Il permet à des prêtres de demeurer diocésains, tout en s'engageant dans une forme de vie consacrée. Des laïcs consacrés (formant une Fraternité) sont membres à part entière de ce même institut. Tous, ils y trouvent un stimulant fraternel et spirituel à travers une vie d'équipe régulière, des retraites ou des sessions centrées sur une connaissance continue de Jésus-Christ dans l'évangile et dans la vie. Aujourd'hui encore, le Prado offre une voie originale de formation pour de futurs prêtres diocésains, sous la forme d'un séminaire international de Droit Pontifical, installé à Limonest, tout près de Lyon.Le charisme du Père Chevrier a su rejoindre bien d'autres disciples que des prêtres,des religieuses et des religieux. Tous, ils puisent un élan évangélique dans ce charisme pour "tenir bon auprès des pauvres" de toutes sortes, au jour le jour, dans bien des périphéries de notre monde.

