Un Autre Monde est possible - Ombeline et Marguerite fêtent l'Assomption 2016 ensemble à Lourdes

Lourdes est un havre de paix. Cette vidéo a été prise dimanche 14 août 2016 dans la soirée, au moment de la grande procession mariale aux flambeaux de la Vigile de la fête de l'Assomption (le 15 août), en donne la preuve tout en images. Ombeline est étudiante. Marguerite vient à Lourdes depuis plus de cinquante ans. Elle a 98 ans. Oui, un Autre Monde est possible. Ombeline et Marguerite nous permettent d'y croire encore et toujours.

