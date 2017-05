Retraite de Pentecôte à Lourdes

Du 2 au 5 juin 2017, les chapelains de Lourdes vous invitent à une retraite pour la fête de Pentecôte.

Lors de la Pentecôte, Dieu répand en abondance les dons du Saint-Esprit sur l’Eglise et sur le monde. Faire une retraite à Lourdes lors de ce week-end prolongé, c’est prendre du temps pour écouter, loin du tumulte et de la tempête de nos activités. Venir à Lourdes pour la Pentecôte, c’est se laisser saisir et porter par le souffle de l’Esprit pour se mettre à l’école de Notre-Dame.

Alors que nos vies sont souvent bousculées, que les difficultés s’amoncellent, on ne sait plus bien où on en est, on s’interroge sur le sens de notre vie. Venez alors à Lourdes vivre ce temps privilégié, à l’écart de votre vie quotidienne, pour vous retrouver, pour vous réconcilier et vous laisser saisir par la grâce.

Accueilli au Centre Assomption, vous pourrez participer de façon privilégiée aux célébrations du sanctuaire et être dans un cadre propice à la prière personnelle, à la rencontre avec Dieu. Deux chapelains du sanctuaire vous aideront par leurs enseignements à entrer dans le mystère de l’Eglise : le Père André Cabes, recteur, et Don Anne-Guillaume Vernaeckt. Une retraite spirituelle est une démarche personnelle mais pas solitaire. Vous serez accompagné par la prière et la présence des Sœurs de l’Assomption et pourrez demander, pendant les temps personnels, un échange spirituel avec un membre de l’équipe d’accompagnement du Centre.