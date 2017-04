Venez à Lourdes vous redire "Oui, je t'aime", sous le regard de Dieu...

Pour la seconde année consécutive, des centaines de couples venus de toute la France sont attendus au Sanctuaire de Lourdes pour vivre une fête de la Saint-Valentin pas tout à fait comme les autres, le week-end du 18 et du 19 février 2017. Au programme : ateliers sur la vie conjugale, animations pour les enfants et pour les jeunes, dîner aux chandelles, mais aussi, veillée de prière et d'action de grâce sous la protection de sainte Bernadette, renouvellement de l'engagement conjugal vécu devant un prêtre… Offrez deux jours à votre couple et redécouvrez la force et la grandeur de votre amour !

Contact pour toute information pratique et/ou pour votre inscription :

Service Communication, Sanctuaire de Lourdes

(0)5 62 42 78 01

communication@lourdes-france.com

Voir la vidéo de la bande-annonce

Programme du week-end de la Saint-Valentin 2017 à Lourdes

SAMEDI 18 FEVRIER (fête de sainte bernadette)

14h : Accueil de tous les participants (couples, familles) à Lourdes, hôtel Arcades, 13 avenue du Paradis. Les enfants et les jeunes sont confiés à une dynamique équipe d'animation.

15h : Rendez-vous des couples au Centre d'Information du Sanctuaire (Salle Jean XXIII).

Présentation du week-end par Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes.

16h30 : Ateliers sur la vie conjugale (2 ateliers au choix)

La crise, une opportunité pour le couple ? avec le Père Michel Martin-Prével

Prendre soin de son couple, avec Bénédicte et Thierry Lucereau

Être amoureux n'est pas aimer, avec Marie-Noël et Olivier Florant

Le rayonnement du couple, avec Catherine et Georges Janous

19h : Dîner en amoureux (à l’Hôtel Arcades pour ceux qui le souhaitent)

21h30 : Soirée de la Saint-Valentin

A la Grotte, procession et vénération des reliques de sainte Bernadette suivies d'une veillée de prière à la basilique Notre-Dame-du-Rosaire (jusqu'à 23h30).

DIMANCHE 19 FEVRIER

9h30 : Accueil des enfants et des jeunes au Centre d'Information du Sanctuaire



9h45 : Conférence de Mgr Nicolas Brouwet sur l'exhortation du pape François Amoris Laetitia

11h : Messe avec les enfants et les jeunes à la basilique Notre-Dame-du-Rosaire

12h : Déjeuner en famille (à l’Hôtel Arcades pour ceux qui le souhaitent)

14h : Accueil des enfants et des jeunes au Centre d'Information du Sanctuaire

14h30 : Renouvellement du "oui" conjugal et prière pour les couples

à la basilique Notre-Dame du Rosaire

16h : Surprise des enfants et des jeunes.

16h30 : Fin du week-end

La Saint-Valentin 2016 à Lourdes : retour en images

Album photos : www.flickr.com

Article sur le site du diocèse de Tarbes et Lourdes