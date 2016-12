Le point sur la sécurité dans le Sanctuaire de Lourdes au lendemain de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray

Le Sanctuaire de Lourdes communique régulièrement sur les mesures de renforcement de la sécurité prises suite à l'attentat perpétré dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray...

Mercredi 27 juillet

Dans la matinée, mercredi 27 juillet 2016, Mathias Terrier, délégué épiscopal à l'information du diocèse de Tarbes et Lourdes, a répondu aux questions des journalistes au cours d'un point-presse effectué au cœur d'un PC sécurité situé dans le Sanctuaire.

Voir la vidéo de l'interview de Mathias Terrier

Mardi 26 juillet

En fin de journée, mardi 26 juillet 2016, Thierry Castillo, économe diocésain en charge du Sanctuaire de Lourdes, informe sur le renforcement des mesures de sécurité pour le Sanctuaire. Ce que dit Thierry Castillo dans cette interview : "La sécurité est une condition essentielle de l'accueil à Lourdes. Il y a vraiment une coopération avec les services de l'Etat et la Ville de Lourdes pour mettre en place un dispositif de sécurité de manière à ce que l'accueil des pèlerins puisse se faire dans la plus grande sérénité et sécurité. On a vraiment le sens des responsabilités à Lourdes. On déploie un dispositif dont on n'entrera pas dans les détails pour qu'il soit le plus efficace possible – parce que pour être efficace en matière de sécurité, il faut être discret, ne pas révéler tout ce que l'on a imaginé. On a pris nos responsabilités. On travaille à la sécurité et on accueillera dans de bonnes conditions les pèlerins."

Voir la vidéo de l'interview de Thierry Castillo