Sainte Bernadette : à Nevers, un grand son et lumière jusqu'au 31 juillet

Pour célébrer les 150 ans de l'arrivée de Bernadette au couvent Saint-Gildard de Nevers où elle deviendra religieuse, les habitants de Nevers organisent un grand son et lumière sur la vie de sainte Bernadette Soubirous.

Voir le site dédié au spectacle http://spectaclebernadette-nevers.com

Quand ? Du 7 au 31 juillet 2016. Les 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 et 31 juillet.

10 représentations au sein du parc de l'Espace Bernadette à Nevers. A l'endroit même où Bernadette a vécu. Un lieu chargé d'émotion ! Avec 250 bénévoles, 500 costumes, chevaux, décors, mapping vidéo... le spectacle historique retrace la période peu connue de la vie de Bernadette Soubirous à Nevers, après les apparitions à Lourdes. Au cœur même de la ville de Nevers, dans le cadre exceptionnel du parc de l’Espace Bernadette, lieu où Bernadette a vécu et où son corps est conservé. Au travers de ce spectacle, c'est aussi l'histoire de Nevers, à une époque souvent oubliée du grand public ! Ce son et lumière, c’est la mise en œuvre d'hommes et de femmes, sans distinction de génération, de métier, de religion, qui donnent le meilleur de leur talent pour vous.

En avril 1866, Bernadette rédige, à Lourdes, sa demande d'admission chez les Sœurs de Nevers. Mère Marie-Thérèse Vauzou, maîtresse des novices, exprime ouvertement sa joie : «Ce sera un des plus grands bonheurs de ma vie de voir les yeux qui ont vu la Sainte Vierge.» (Logia de Bernadette, volume I, N1, p. 48). Le 4 juillet de la même année, Bernadette part pour Nevers. Après deux haltes à Bordeaux et à Périgueux, Bernadette Soubirous et deux autres postulantes arrivent à la maison mère des Sœurs de Nevers, le 7 juillet 1866.