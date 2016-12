11 juillet, 20h30 : tous invités à Lourdes au spectacle musical "Sœur Faustine et la Miséricorde"

11 juillet 2016, à 20h30, en l'église Sainte-Bernadette du Sanctuaire de Lourdes, un grand spectacle musical ouvert à tous sur "Sœur Faustine et la Miséricorde" est proposé par la communauté des Béatitudes au moment de son pèlerinage annuel qui se déroule du 10 au 14 juillet. Entrée gratuite. Le spectacle "Sœur Faustine et la Miséricorde" a été conçu par Daniel Facérias et Mickaël Lonsdale. Il est interprété par Marie Lussignol, Françoise Thuriès, Benoît Facérias et Daniel Facérias.

Question à Marie Lussignol, qui "joue" Sœur Faustine : Comment vis-tu cette expérience en tant que comédienne ? Je suis très heureuse de participer à ce projet. Cela interroge beaucoup les autres professionnels – je joue aussi dans du profane -, ils me demandent pourquoi je choisis ce genre de rôle. Ce qui me marque chez Faustine, c’est l’urgence avec laquelle elle souhaite diffuser au monde l’Amour Miséricordieux du Père. Personnellement, j’ai pu le vivre dans ma vie et je veux le transmettre aux autres. J’ai envie que les autres puissent découvrir ce trésor. C’est une urgence que je fais mienne par le théâtre.

Qui est Sœur Faustine ?

Née en 1905, issue d'une famille d'agriculteurs très pauvre en Pologne, Faustine a ressenti la vocation à l'âge de 7 ans et après bien des difficultés liées à son origine pauvre et à son défaut d'éducation scolaire, elle entre au couvent des sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, à Varsovie. Religieuse converse assignée à des tâches dures et humiliantes, sa vie intérieure est impressionnante. Comme les grands mystiques telles que sainte Gertrude d'Hefta dont elle est une disciple, sainte Catherine de Sienne ou sainte Thérèse d'Avila, elle va entretenir une relation et un dialogue intime avec le Christ qui va lui confier la mission de promouvoir sa divine miséricorde lui révélant l'image d'un tableau qu'elle doit faire représenter et diffuser. Le Père Michaël Sopoçko, son directeur spirituel, va l'aider. Après la mort de Faustine, en 1938, à l'âge de 33 ans, des suites d'une tuberculose, il va être l'artisan avec Jean-Paul II de la mise en œuvre de la mission de la Divine Miséricorde.