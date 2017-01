TV Lourdes partenaire officiel de la webTV de l'Eglise catholique de France

TV Lourdes, la webTV du Sanctuaire de Lourdes, a été retenue par la Conférence des évêques de France comme partenaire de sa propre webTV née au début de ce mois de janvier 2017. Une marque de reconnaissance pour TV Lourdes dont l'audience ne cesse de croître, notamment lors du chapelet quotidien de 15h30 en français à la Grotte et lors de celui de 18h en italien.



La Conférence des évêques de France (CEF) a lancé sa webTV début janvier 2017. Cette chaîne audiovisuelle sur internet regroupe des vidéos autour de sept thématiques : actualités, diocèses, périphéries, foi et spiritualité, formation, Églises d’ailleurs, mouvements et associations. L'un des axes majeur consiste à faire de cette webTV une plate-forme agrégeant les contenus vidéo produits par les diocèses, congrégations ou mouvements et services. 10 % des vidéos disponibles proviennent de la chaîne de télévision catholique KTO, d’autres sont récupérées sur la chaîne YouTube du Vatican, celle du CFRT, mais aussi sur la chaîne Youtube du Sanctuaire de Lourdes.

Un programme quotidien est également proposé. Ce programme est alimenté entre autres par TV Lourdes, qui diffuse notamment le chapelet en direct de la Grotte, ou la messe du dimanche. La webTV de la Conférence des évêques de France est hébergée par le site www.eglise.catholique.fr