Proposée par le service Jeunes et Familles du Sanctuaire de Lourdes, "l’école de vie et de service" permet, durant l'été, à des jeunes de vivre une expérience spirituelle et humaine unique. Nous avons ren­contré le groupe de la dernière ses­sion du mois d’août 2016.

Ils s’appellent Jésùs, Diana, Giacomo ou Sylvia ; ils viennent d’Italie, d’Angle­terre, du Pérou ou de France ; ils sont étudiants ou déjà entrés dans la vie ac­tive. En apparence, ils n’ont pas grand-chose en commun, mis à part ce choix de 15 jours vécus ensemble à Lourdes, au sein de l’école de vie et de service du Sanctuaire. Une expérience qu’ils partagent avec enthousiasme. « Nous prions, nous servons et nous mangeons ensemble : nous formons une commu­nauté de vie. Je reste très marqué par l’apostolat que nous faisons auprès des pèlerins », explique Jérôme, séminariste de 24 ans.

Au cours de l’été, quatre ses­sions de 15 jours ont réuni sept ou huit jeunes, soit une trentaine de personnes. Être en petit groupe, « cela nous permet de vraiment nous connaître les uns les autres, et de créer de vrais liens frater­nels », se réjouit Sylvia, assistante den­taire, d’origine italienne. Diana ajoute : « La prière est un véritable soutien dans notre service auprès des pèlerins. On en a vraiment besoin. » Soeur Claire, responsable du service Jeunes et Fa­mille, conclut : « Cette école est une vraie réussite, même si des points d'or­ganisation seront à améliorer ou à diver­sifier. Nous avons tenu notre promesse initiale d'être, pour les jeunes de 18 à 30 ans, une école de vie et de service. »



