Vidéo. Visite express de Bernard Cazeneuve, Ministre de l'Intérieur, au Sanctuaire de Lourdes, samedi 13 août 2016 dans la matinée

Le Ministre de l'Intérieur du gouvernement français, Bernard Cazeuve, était samedi 13 août 2016 dans la matinée au Sanctuaire de Lourdes. L'évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Nicolas Brouwet, l'a accueilli et guidé au cours de sa visite, au moment où se déroule le pèlerinage National français organisé par les Augustins de l'Assomption.

Photo : Pierre Vincent

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a exprimé samedi à Lourdes, dans le Sanctuaire, sa "solidarité" avec les catholiques, en inspectant le dispositif de sécurité mis en place pour le pèlerinage de l'Assomption. "Au moment où les catholiques de France s'apprêtent à vivre une fête (...), je voudrais (leur) dire notre solidarité, la volonté qui est la mienne comme ministre des Cultes d'assurer la sécurité des lieux de culte et des grandes manifestations», a dit le ministre au côté de l'évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Brouwet. Le dernier déplacement d'un ministre de l'Intérieur au sein du Sanctuaire de Lourdes remonte à 2004 et la visite de Dominique de Villepin. Mais il était alors venu en tant qu'invité à la messe du 15 août avec le pape Jean-Paul II.

