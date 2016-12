Une vidéo époustoufante de 90 secondes : Lourdes vu du ciel, des images du Sanctuaire prises avec un drone

Sur une musique lyrique de Gérard Salesses, extraite de son album "Sabathérat" (Jade/Universel), découvrez cette vidéo époustouflante de 90 secondes, prise avec un drone, qui montre le Sanctuaire de Lourdes et la Grotte des apparitions sous des angles à ce jour jamais montrés. Des images splendides et riches en émotion. Regardez. Partagez sans modération. Et préparez vos valises !



Images : Altistar et Pierre Vincent. Montage : Laurent Jarneau.

Une vidéo officielle du site internet du Sanctuaire de Lourdes

www.lourdes-france.org